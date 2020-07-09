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مستشفى الأقصر العام تعلن خروج 11 حالة تعافى وشفاء من فيروس كورونا.. صور

الخميس، 09 يوليه 2020 09:55 م
مستشفى الأقصر العام تعلن خروج 11 حالة تعافى وشفاء من فيروس كورونا.. صور مستشفى الأقصر العام
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بقيادة الدكتور عمرو خلف مدير عام المستشفى، مساء اليوم الخميس، خروج 11 حالة تعافى وشفاء من فيروس كورونا المستجد، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية.

وتم داخل المستشفى، اليوم، إجراء الفريق الطبي لعملية جراحية نادرة "قرحة منفجرة بالمعدة" وذلك لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بنجاح كبير، حيث تم إنهاء العملية بصورة طبيعية وخرجت الحالة بصورة جيدة، ويجرى متابعة حالتها الصحية بالعناية المركزة.

وقال الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، إن مستشفى الأقصر العام هى المستشفى الوحيدة التى تقوم بإجراء عمليات جراحية لمصابى فيروس كورونا، حيث تم إجراء عملية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت مصابة بقرحة منفجرة وصديد بالأمعاء.

وكان قد أعلن الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، عن ارتفاع حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا داخل المستشفى على مدار الأيام الماضية منذ تحويلها للعزل الصحى وحتى الآن، وبلغت 255 حالة شفاء من كورونا، كما تم إجراء 16 عملية متنوعة ما بين كسور وولادة قيصرية وغيرها داخل المستشفى منذ 6 يونيه الجارى وحتى السبت.

وأضاف الدكتور خلف عمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه نجحت الفرق الطبية فى تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخلها بإجراء كافة الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهى المستشفى الوحيد فى الأقصر التى تجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر.

مستشفى الأقصر العام (1)
 
مستشفى الأقصر العام (2)
 
مستشفى الأقصر العام (3)

الاقصر

مستشفى الاقصر العام

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اخبار الاقصر

علاج مصابى كورونا

اخبار المحافظات

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