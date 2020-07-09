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الخميس، 09 يوليه 2020 04:28 م
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محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية ويؤكد استمرار أعمال تطوير الميادين.. صور

الخميس، 09 يوليه 2020 03:25 م
محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية ويؤكد استمرار أعمال تطوير الميادين.. صور ميدان المنشية ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، جولة ميدانية لتفقد ميدان المنشية، بعد تطويره حيث التقى بالقائمين على أعمال رفع الكفاءة، مطالبًا بمتابعة أعمال الصيانة بصورة دورية للحفاظ عليه.

وقال اللواء عادل الغضبان، أثناء تفقده ميدان المنشية، إن القيمة التاريخية للمنشية وموقعها الرائع الرابط بين المحاور المرورية الرئيسية بحى الشرق يتطلب عناية خاصة تليق بأقدم ميدان فى بورسعيد على الإطلاق، حيث تم طلاء واجهات المبانى والمنازل التاريخية المطلة على الميدان .

وأكد محافظ بورسعيد، استمرار مجهودات المحافظة لتجميل ميادين المحافظة بجميع الأحياء وببورفؤاد، وذلك لاستعادة الوجه الحضارى لبورسعيد أمام آلالاف من مواطنييها وزائريها وضيوفها .

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أهمية رفع كفاءة تلك الميادين وتحويلها لمواقع سياحية مميزة، لاسيما أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبري غلي أرضها الأمر الذي يتطلب ظهور كافة الميادين والمحاور المرورية بشكل جمالي حضاري.

محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية (1)
محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية 

 

محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية (2)
محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية 

 

محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية (3)
محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية
 
محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية (4)
محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية 

 

محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية (5)
محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية 
 
محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية (6)
محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية

اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

اخبار بورسعيد

ميدان المنشية ببورسعيد

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