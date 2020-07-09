اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من تطوير حديقة فريال التاريخية.. صور

الخميس، 09 يوليه 2020 04:16 م
محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من تطوير حديقة فريال التاريخية.. صور تطوير حديقة فريال التاريخية ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، قرب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم بحديقة فريال التاريخية، والتى سيتم افتتاحها قريبا فى حدث يليق بتاريخ وعراقة الحديقة، ويتناسب مع التطورات التى شهدتها المنطقة مؤخرًا، جاء ذلك خلال جولة المحافظة الميدانية لمتابعة اللمسات الأخيرة فى تطوير حديقة فريال والانتهاء من كافة الأعمال الجارية، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد،  سكرتير عام المحافظة، والشركات المنفذة لأعمال التطوير .

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد، شهدت تطورًا كبيرا فى مجال الحدائق العامة وتجهيزها على أعلى مستوى، فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن بداية تطوير الحدائق جاء انطلاقا من  مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد، من منطلق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة، فى إطار الطفرة المقدمة فى كافة القطاعات .

وتابع اللواء عادل الغضبان، الموقف التنفيذى الأخير للأعمال التى تمت بالحديقة طبقا للمخطط العام لعملية التطوير التى تجرى بالحديقة، وكذلك المدة الزمنية الباقية للانتهاء من باقى الأعمال، طبقا لنماذج التصميم المعدة مسبقا والانتهاء من العمل وفقا للمخطط الزمنى، مشيرًا إلى أن تطوير فريال سيشمل وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس خاصة  لكبار السن و3 منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة، لافتًا إلى أن حديقة فريال تعتبر ذات أهمية خاصة نظرًا لتاريخها العريق، وكان لابد من تطويرها على أعلى مستوى، وجارى افتتاحها قريبا بما يتناسب مع تاريخها المميز.

تطوير حديقة فريال التاريخية (1)
تطوير حديقة فريال التاريخية

 

تطوير حديقة فريال التاريخية (2)
تطوير حديقة فريال التاريخية 

 

تطوير حديقة فريال التاريخية (3)
تطوير حديقة فريال التاريخية 

 

تطوير حديقة فريال التاريخية (4)
تطوير حديقة فريال التاريخية 

 

تطوير حديقة فريال التاريخية (5)
تطوير حديقة فريال التاريخية 
تطوير حديقة فريال التاريخية (6)
تطوير حديقة فريال التاريخية
 
تطوير حديقة فريال التاريخية (7)
تطوير حديقة فريال التاريخية 

 

تطوير حديقة فريال التاريخية (8)
تطوير حديقة فريال التاريخية
تطوير حديقة فريال التاريخية (9)
تطوير حديقة فريال التاريخية 
 
تطوير حديقة فريال التاريخية (10)
تطوير حديقة فريال التاريخية 

 


اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

حديقه فريال ببورسعيد

افتتاح حديقه فريال ببورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

مستشفى بإمارة الشارقة يودع آخر مريض بكورونا بعد تعافيه.. فيديو

مستشفى بإمارة الشارقة يودع آخر مريض بكورونا بعد تعافيه.. فيديو

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة