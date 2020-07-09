محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من تطوير حديقة فريال التاريخية.. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، قرب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم بحديقة فريال التاريخية، والتى سيتم افتتاحها قريبا فى حدث يليق بتاريخ وعراقة الحديقة، ويتناسب مع التطورات التى شهدتها المنطقة مؤخرًا، جاء ذلك خلال جولة المحافظة الميدانية لمتابعة اللمسات الأخيرة فى تطوير حديقة فريال والانتهاء من كافة الأعمال الجارية، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والشركات المنفذة لأعمال التطوير .

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد، شهدت تطورًا كبيرا فى مجال الحدائق العامة وتجهيزها على أعلى مستوى، فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن بداية تطوير الحدائق جاء انطلاقا من مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد، من منطلق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة، فى إطار الطفرة المقدمة فى كافة القطاعات .

وتابع اللواء عادل الغضبان، الموقف التنفيذى الأخير للأعمال التى تمت بالحديقة طبقا للمخطط العام لعملية التطوير التى تجرى بالحديقة، وكذلك المدة الزمنية الباقية للانتهاء من باقى الأعمال، طبقا لنماذج التصميم المعدة مسبقا والانتهاء من العمل وفقا للمخطط الزمنى، مشيرًا إلى أن تطوير فريال سيشمل وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس خاصة لكبار السن و3 منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة، لافتًا إلى أن حديقة فريال تعتبر ذات أهمية خاصة نظرًا لتاريخها العريق، وكان لابد من تطويرها على أعلى مستوى، وجارى افتتاحها قريبا بما يتناسب مع تاريخها المميز.



تطوير حديقة فريال التاريخية



تطوير حديقة فريال التاريخية



تطوير حديقة فريال التاريخية



تطوير حديقة فريال التاريخية



تطوير حديقة فريال التاريخية



تطوير حديقة فريال التاريخية



تطوير حديقة فريال التاريخية



تطوير حديقة فريال التاريخية

تطوير حديقة فريال التاريخية