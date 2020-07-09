محافظ الدقهلية: تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم بمنافذ البيع بـ60 جنيها

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تنفيذ المبادرة الرئاسية بالدقهلية، لتخفيض أسعار اللحوم بمنافذ بيع اللحوم بنطاق محافظة الدقهلية، لتباع للمواطنين بسعر الكيلو 60 جنيها، بدلا من 75 جنيها، تخفيفا للعبئ عن كاهل المواطنين.

ويتم تنفيذها خلال الفترة من 21 - 31 يوليو الجارى، جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية اليوم لمنافذ بيع اللحوم والأسماك، ومنافذ الدواجن المجمدة بالمنصورة.

وقد التقى المحافظ بالمواطنين القائمين بالشراء واطمئن منهم على جودة اللحوم ومناسبة الأسعار، وكذا تعامل القائمين بالعمل فى المنافذ مع الجمهور، مؤكدا أهمية حسن التعامل بالأخلاق الطيبة، مشيرا إلى إننا جميعا نتعاون من أجل الصالح العام وتلبية مطالب المواطنين فى ربوع المحافظة.

وأشار المحافظ لأهمية تكثيف حملات الصحة والطب البيطرى والتموين على كافة المنافذ للتاكد من الصلاحية ومراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات أيا كانت حرصا على الصحة العامة وحياة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية مسئولى التموين ومباحث التموين.

جاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم القرى الأكثر احتياجاً للمشروع القومى لمحاربة الغلاء وبمناسبة اقتراب وحلول عيد الأضحى المبارك.

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع اللحوم

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع اللحوم

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع اللحوم

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع اللحوم

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع اللحوم

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع اللحوم

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع اللحوم