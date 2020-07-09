محافظ أسيوط يشدد على الإسراع فى منظومة تقنين أراضى الدولة والتصالح

أسيوط ضحا صالح

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر يوليو والتى شدد خلالها على الالتزام بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والحكومة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة للقطاع الصحى والمستشفيات ومخازن الأدوية بالمحافظة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجه الشكر للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وقيادات الجامعة ومديرية الصحة وجامعة الأزهر والتأمين الصحى لدورهم وتعاونهم الفعال لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتوسع فى مستشفيات العزل الخاصة بمصابى كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط واللواء الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة واللواء هانى عويس مساعد مدير أمن أسيوط والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة واللواء أحمد حجازى مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

بدأت جلسة المجلس التنفيذى بالسلام الوطنى ثم كلمة المحافظ التى وجه خلالها الشكر لرئيس جامعة أسيوط لتعاون الجامعة بكافة مؤسساتها مع مديرية الصحة لمواجهة أزمة كورونا والتوسع فى مستشفيات العزل ودعمها بالأطقم الطبية كما أشاد بدور جامعة الأزهر وهيئة التأمين الصحى لدعم مستشفيات العزل بالمحافظة وتزويدها بالأطقم الطبية موجهًا الشكر لقيادات مديرية الصحة وكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة ومخازن الأدوية لجهودهم فى التعامل مع جائحة كورونا.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على التعاون المستمر والتنسيق المتواصل بين الجامعة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها المحافظ بفضل القيادة التنفيذية المخلصة والواعية، مشيرًا إلى أن الجامعة جزء من المحافظة وتحرص دائما على تسخير كافة امكانياتها العلمية والطبية والبشرية من أجل دعم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على الإسراع فى منظومة التقنين لأراضى أملاك الدولة خاصة مع بدء تنفيذ الموجة السادسة عشر لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الأجهزة الامنية ومديريات الخدمات فضلًا عن تفعيل منظومة التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية واستكمال باقى أوراق التصالح وفقًا للقانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تصالح أو تقنين.

وأضاف المحافظ إنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.



