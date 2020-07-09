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محافظة القاهرة تنفذ مشروعات بـ41.9 مليار جنيه.. تعرف عليها

الخميس، 09 يوليه 2020 02:30 ص
محافظة القاهرة تنفذ مشروعات بـ41.9 مليار جنيه.. تعرف عليها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت محافظة القاهرة، أعمال تطوير ضخمة فى شتى المجالات لتحسين الخدمات، والتخلص من العشوائيات وتطوير الطرق وغيرها، حيث شهدت طفرة كبيرة فى ملف الخدمات.

وفى النقاط التالية نستعرض أهم المشاريع بالتكاليف.

1- إنشاء 7 مشروعات إسكان بتكلفة 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.

2- إنشاء محاور مرورية جديدة بتكلفة 5.7 مليار جنيه.

3- توسعة وتطوير عدد من المحاور بتكلفة 16 مليار جنيه.

4- إنشاء 109 مشروعات صرف صحى بتكلفة 4 مليار جنيه.

5- تنفيذ 29 مشروع مياه بتكلفة مليار جنيه .

6- الانتهاء من 30 مشروعا لتوصيل الغاز بتكلفة 5.2 مليار جنيه.

وتحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1051 عام على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلى عام 969 م فى عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمى.

يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع والفسطاط، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلى بأمر من الخليفة الفاطمى المعز لدين الله فى 6 يوليو عام 969م.

وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمى للسياحة والثقافة والفنون ومركز إلتقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها .

 


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