مجهولون يحرقون تمثالا خشبيا لـ ميلانيا ترامب

أحرق مجهولون تمثالا خشبيا للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب مدينة سيفنيتسا في سلوفينيا مسقط رأسها.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، ذكر الفنان الأمريكي براد داوني المقيم في برلين، أن الحادثة وقعت في ليلة عيد الاستقلال الأمريكي 4 يوليو، وأنه طلب إزالة ما تبقى من التمثال بعد أن أبلغته الشرطة السلوفينية بما حدث، كونه صاحب مبادرة نصب التمثال الذي نحته الفنان السلوفيني آليش جوبيفتس، وكان التمثال عبارة عن قطعة خشبية تشبه جسم إنسان غير واضح الملامح.
وكان جزء منه بلون أزرق في إشارة إلى الفستان الأزرق الذي ارتدته ميلانيا ترامب أثناء تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 2017.
مجهولون يحرقون تمثالا خشبيا لـ ميلانيا ترامبالخميس، 09 يوليه 2020 12:10 ص
ميلانيا ترامب
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أحرق مجهولون تمثالا خشبيا للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب مدينة سيفنيتسا في سلوفينيا مسقط رأسها.
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