مجلس الشورى السعودي يناقش التدابير الوقائية من كورونا فى موسم الحج

إيمان حنا

بحثت لجنة الحج والإسكان والخدمات -إحدى اللجان المتخصصة-في مجلس الشورى السعودى، في اجتماعٍ عقدته "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وبحضور أعضاء اللجنة، في ضوء دراستها لتقرير وزارة الحج والعمرة السنوي للعام المالي 1440/1441هـ، استعدادات وزارة الحج لموسم حج هذا العام، الذي يأتي استثنائياً في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة، لضمان سلامة وصحة الحجاج من تبعات وآثار جائحة كورونا، وسبل الوقاية منها.وفق صحيفة"الرياض".

شارك فى الاجتماع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، ووكيل الوزارة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي وعدد من المسؤولين بالوزارة.

واستعرضت اللجنة مع المسؤولين بوزارة الحج والعمرة خلال الاجتماع سبل التنسيق القائم بين الوزارة ووزارة الصحة لتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة، وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة حول رؤيتها التطويرية في الفترة المستقبلية في كل المجالات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وأبرز المبادرات التي تعكف عليها الوزارة حالياً، وإنجازاتها والمعوقات التي قد تقف أمام تحقيق بعض أهدافها خلال عام التقرير، كما استعرض الاجتماع ما تم التوصل إليه بشأن المؤتمر الفكري لحج عام 1442هـ.

وقد طرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الأسئلة والاستفسارات على المسؤولين بالوزارة الذين أكدوا حرص الوزارة بمختلف قطاعاتها وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية على رفع مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين تجسيدًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسخير كافة الإمكانات والموارد لخدمة وفود الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.