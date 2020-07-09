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لجنة مكافحة كورونا: برتوكول العلاج المصرى أثبت نجاحه ونتائجه جيدة

الخميس، 09 يوليه 2020 12:10 ص
لجنة مكافحة كورونا: برتوكول العلاج المصرى أثبت نجاحه ونتائجه جيدة الدكتورة جيهان العسال
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك تراجعاً كبيراً فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا داخل مصر، موضحة أنه بالفترة الأخير يوجد انخفاض فى معدلات الإصابة للحالات الشديدة والحرجة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم عمر خليل، والمذاع عبر فضائية سى بى سي، أن الحالات البسيطة والمتوسطة أصبحت نسبتها أكبر، كما أن معظم الحالات البسيطة تتلقى العلاج المنزلى وتستجيب للعلاج كما أن الحالات الشديدة والحرجة انخفضت.

وتابعت العسال، نحن فى انتظار إغلاق مستشفيات العزل ونتمنى أن يكون قريبا، كما أن البرتوكول المصرى أثبت نجاحه ونتائجه جيدة لكل المصابين، وعقار ريديسيفير تحت التجربة السريرية ولم تعلن نتائجه ولم يعمم كتجربة على كل الحالات المصابة بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع إجمالى المتعافيين من فيروس كورونا إلى 22241 حالة حتى اليوم بعد خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات.


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