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كيف رفعت محافظة القاهرة حفار أعلى برج بعين شمس لتنفيذ قرار الإزالة

الخميس، 09 يوليه 2020 06:41 م
كيف رفعت محافظة القاهرة حفار أعلى برج بعين شمس لتنفيذ قرار الإزالة إزالة أطول برج مخالف بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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استخدمت أجهزة محافظة القاهرة معدات هدم "حفار"، لإزالة أعلى برج مخالف بحى عين شمس شرق القاهرة، حيث استخدمت معدة "جاك هامر" لرفع الحفار المستخدم فى أعمال الهدم لسرعة هدم العقار الكائن ب 24 شارع أحمد عصمت بعين شمس.

 

ورصد اليوم السابع أعمال إزالة أعلى برج مخالف بحى عين شمس شرق القاهرة، 18 طابقا، ضمن حملات الإزالات التى تقودها أجهزة محافظة القاهرة ضد مخالفات البناء

 

وأشرف على أعمال الإزالة اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، حيث أكد أن البرج مكون من 18 طابقا تم بناؤه بدون ترخيص، ورفع الحى معدات هدم "حفار" لسرعة هدم العقار المخالف.

 

وأكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، أن الحى يقود حملات مكثفة لهدم العقارات المخالفة على رأسها برج 18 طابق بـ34 شارع احمد عصمت، بالإضافة إلى إزالة أبنية مخالفة بـ 8 شارع الكمال و10 شارع ابوحشيش الحلمية، مشيرا إلى أن هناك حملات لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

 

وأضاف رئيس حى عين شمس ل اليوم السابع، أن الحى بدأ إزالة برج مكون من 18 دور تم بناؤه بدون ترخيص، ويمثل خطر على العقارات المجاوره له وعلى حياة السكان.

 

وأوضح هاشم أن البرج صادر له 4 قرارات إزالة من محافظ القاهرة، وجارى تنفيذها بالهدم حتى سطح الأرض، مشير إلى أنه سيتم استخدام معدات هدم لا تؤثر على العقارات المجاورة للمبنى المخالف.

 

وفى السياق قاد رئيس حى عين شمس حملة لإزالة بناء بدون ترخيص فى المهد ب10 شارع ابو حشيش-، ضمن خطة المحافظة للضرب بيد من حديد وتطبيق القانون.

 
 
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عين شمس

برج مخالف

القاهرة

البناء المخالف

اخبار مصر

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اعداء النظام و الانضباط

ده فجر و بلطجة من هؤلاء المجرمين اصحاب النفوس المريضة من اجل الثراء السريع ضد امن الناس

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