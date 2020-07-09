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كيف استطاعت الحكومة ضبط أسعار الكمامات والمستلزمات الطبية؟ فى لايف اليوم السابع

الخميس، 09 يوليه 2020 10:08 م
كيف استطاعت الحكومة ضبط أسعار الكمامات والمستلزمات الطبية؟ فى لايف اليوم السابع لايف اليوم السابع
كتبت هدى أبو بكر

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في لايف جديد من صالة تحرير اليوم السابع، قال مسئول وزارة الصحة باليوم السابع وليد عبد السلام، إن جميع الخبراء والمحللين أكدوا أنه لا يستطيع أي أحد الجزم بأننا تخطينا مرحلة ذروة فيروس كورونا، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية أيضا، بأنه لا يمكن الجزم أن العالم تخطى ذروة كورونا.

وأشار في اللايف الذى قدمته الزميلة نسرين فؤاد، أن مصر مازالت تسجل إصابات، ترتفع يوما، وتنخفض يوما، لكن الفيروس مازال موجودا، ولابد أن نستمر في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتابع، أن عدد من الدول أهمل المواطنون تطبيق الإجراءات الاحترازية، فارتفعت الإصابات لديهم، لذلك رسالتنا الدائمة للمواطنين، هي اتباع الإجراءات الوقائية حتى ينكمش انتشار الفيروس.

وقال مسئول وزارة الصحة باليوم السابع، إننا نستطيع القول إن مصر تخطت مرحلة الذروة حينما تنخفض الإصابات لمدة 14 يوما متتالية.

وتابع عبد السلام، إن الدولة استطاعت ضبط السوق فيما يتعلق بأسعار الكمامات والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أنه في بداية الأزمة، قام المواطنون بالشراء والتخزين بالتالى كان هناك ارتفاع في الأسعار، لكن الدولة تدخلت ونجحت في ضبط السوق، وانخفضت الأسعار أكثر من 40%، وخاصة أنه كان هناك دور هام لوزارتى الدفاع بتوفير المستلزمات الوقائية عبر منافذ القوات المسلحة، وأيضا وزارة التموين بطرحها الكمامات على البطاقات التموينية، وهو ما ساهم في انخفاض الأسعار في السوق الحرة.

 

 


لايف اليوم السابع

فيروس كورونا

وزارة الصحة

توفير الكمامات بالأسواق

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