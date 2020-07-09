اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 01:33 ص
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قلة النوم وكل ما تريد معرفته عن الأعراض والمخاطر الصحية

الخميس، 09 يوليه 2020 01:00 ص
قلة النوم وكل ما تريد معرفته عن الأعراض والمخاطر الصحية قلة النوم
كتبت فاطمة خليل

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قلة النوم مشكلة شائعة تؤثر على العديد من الأفراد في مرحلة ما من حياتهم يحدث الحرمان من النوم عندما يحصل الفرد على قدر أقل من النوم مما يحتاجه ليشعر بالاستيقاظ واليقظة على الرغم من أن انقطاع النوم العرضي ليس أكثر من إزعاج بشكل عام، إلا أن النقص المستمر في النوم يمكن أن يؤدي إلى النعاس المفرط أثناء النهار، والمشاكل النفسية، ضعف الأداء الوظيفي، والسمنة في هذا التقرير نتعرف على قلة النوم وكل ما تريد معرفته عن الأعراض والمخاطر.

اعراض قلة النوم
 

يتمثل العرض الرئيسي لفقدان النوم المستمر في النعاس المفرط أثناء النهار، ولكن الأعراض الأخرى تشمل:

التثاؤبالحزن.إعياءتهيج وقلق.سوء المزاج.صعوبة تعلم أشياء جديدةالنسيان

-عدم القدرة على التركيز.

- عدم وجود حافز.

-زيادة الشهية والرغبة الشديدة في الكربوهيدرات

-انخفاض الدافع الجنسي

اضرار قلة النوم
 

اضرار قلة النوم يمكن أن تؤثر سلبًا على مجموعة من الأنظمة في الجسم يمكن أن يكون لها التأثير التالي:

-عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمنع الجسم من تقوية جهاز المناعة وإنتاج المزيد من السيتوكينات لمحاربة العدوى قد يعني هذا أن الشخص يمكن أن يستغرق وقتًا أطول للتعافي من المرض بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

-يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض تنفسية جديدة ومتقدمة.

-يمكن أن يؤثر قلة النوم على وزن الجسم.اثنين من الهرمونات في الجسم ، ولبتين وجريلين ، والسيطرة على مشاعر الجوع والشبع ، أو الامتلاء. تتأثر مستويات هذه الهرمونات بالنوم.

- يسبب الحرمان من النوم أيضًا إفراز الأنسولين ، مما يؤدي إلى زيادة تخزين الدهون وزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

-يساعد النوم الأوعية القلبية على الشفاء وإعادة البناء وكذلك التأثير على العمليات التي تحافظ على ضغط الدم ومستويات السكر بالإضافة إلى التحكم في الالتهاب وعدم النوم الكافي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

-يمكن أن يؤثر النوم غير الكافي على إنتاج الهرمونات ، بما في ذلك هرمونات النمو والتستوستيرون لدى الرجال.


قلة النوم

اعراض قلة النوم

اضرار عراض قلة النوم

اضرار الحرمان من النوم

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