فلسطين: عدد مواطنينا 13.5 مليون أكثر من نصفهم خارج الأراضى الفلسطينية

رام الله (رويترز)

قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، إن عدد الفلسطينيين فى كافة أماكن وجودهم بلغ حوالى 13.5 مليون نسمة أكثر من نصفهم يعيش خارج الأراضى الفلسطينية.

وأضاف الجهاز فى بيان له بمناسبة اليوم العالمى للتعداد السكانى الذى يصادف الحادى عشر من الشهر الجارى أن هناك نحو 5.1 مليون فلسطينى يعيشون فى الأراضى الفلسطينية.

وأوضح الجهاز فى بيانه أن "عدد سكان الضفة الغربية حوالى 3.05 مليون نسمة، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة بحوالى 2.05 مليون".

وتظهر بيانات جهاز الإحصاء أن هناك ما يقارب من ستة ملايين فلسطينى يعيشون فى الدول العربية و730 ألفا فى الدول الاجنبية كما يعيش حوالى 1.6 فى إسرائيل.

وأوضح الجهاز أنه يحصل على أعداد الفلسطينيين فى الخارج من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومن المصادر الرسمية فى الدول التى يعيش فيها الفلسطينيون.