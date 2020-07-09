اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 09:10 ص
خالد صلاح
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غالبية القراء يتوقعون استمرار انخفاض الإصابات بفيروس كورونا فى مصر

الخميس، 09 يوليه 2020 08:00 ص
غالبية القراء يتوقعون استمرار انخفاض الإصابات بفيروس كورونا فى مصر النتيجة

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قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول استمرار انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في مصر فى سؤال بعنوان: هل تتوقع استمرار انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في مصر؟

وجاء النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 54 % أجابوا بنعم متوقعين تتوقع استمرار انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في مصر.

فى حين أجاب 46 % من المشاركين بلا.

استطلاع
 

وكانت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قد أكدت إن استمرار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد معناه تخطي مصر لمرحلة الذروة، موضحةً أن الأرقام مبشرة ولو استمرت في ذلك المعدل سيصبح الوضع جيدا.

وأضافت أن الاستمرار في انخفاض الأرقام مؤشر إيجابي وهذا لا يمنع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل المواطنين، موضحة أن الفترة السابقة كانت الأرقام ثابتة بمعدلات معقولة.

وتابعت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن المنظومة الصحية في مصر كانت موفقة في التعامل مع الجائحة، ونجحت في احتواء الأزمة، مشيرة إلى أن معدلات الحالات الحرجة بين مصابي كوورنا انخفضت ونستطيع علاج بعضهم في المنازل.


فيروس كورونا

ذروة فيروس كورونا

علاج كورونا

كورونا

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