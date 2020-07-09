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عدد المصابين تخطى ربع مليون.. تعرف على مستجدات كورونا فى إيران

الخميس، 09 يوليه 2020 08:46 م
عدد المصابين تخطى ربع مليون.. تعرف على مستجدات كورونا فى إيران إيران - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تخطى عدد المصابين بكورونا فى إيران حاجز ربع المليون مصاب، هذا ما كشفت عنه وزارة الصحة الإيرانية اليوم، وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الخميس 250 ألفًا و458 شخصًا بعد أن سجلت 2079 حالة جديدة بينهم  3324 في حالة حرجة، وتوفى 221 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية فيما، ليصبح إجمالى الوفيات 12 ألفًا و305 أشخاص.

وأضافت، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 221 ألفًا و176 شخصًا حتى الآن، كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونًا و897 ألفًا و803 أشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتى الآن.

ولا يزال 9 أقاليم في وضع صحي أحمر أى تلك التى يتفشي فيها الفيروس بشراسة، وهي خوزستان، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاه، وهرمزغان، وبوشهر، وخراسان، وإيلام.

كما أن 10 أقاليم أخرى في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي؛ طهران، وأصفهان، ومازندران، وجلستان، والبرز، وكرمان،و يزد، وهمدان، وأردبيل، وسيستان، وبلوشيستان.

ومع تزايد الإصابات، اصيب نواب جدد بالفيروس، وأظهرت نتائج اختبارات 7 أعضاء من نواب مجلس الشورى الإيراني المنتخب حديثًا اصابتهم، من بينهم وحيد جلال زادة، والذي ممثل مدينة ارومية.

وقررت السلطات اعادة فرض القيود، وأعلن المديرية العامة للمكتبات العامة في محافظة طهران أنه مع إعلان اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، سيتم إغلاق خدمات المكتبة لمواطني طهران في الفترة من 6 إلى 9 يوليو.

وقالت صحيفة آرمان ملى الإيرانية، أن الوضع الحالى للمستشفيات فى معظم انحاد البلاد يشبه الأيام الأولى لكورونا فى البلاد، كان الوضع حرجا وخطيرا لدرجة أن لجنة مكافحة كورونا قررت فرض قيود، للتقليل من التحرك، وأغلقت المدارس والجامعات، وقلصت من ساعات عمل موظفيها، وأغلقت المراكز الترفيهية والسياحية آنذاك.

بدوره دعا ايرج خسرونيا، رئيس جمعية الأطباء، لاعادة القيود قائلا: نظرا لارتفاع أعداد المرضى، فان عودة القيودج بات أمرا ضروريا"، كما دعا لتشديد الضوابط واغلاق المراكز المزدحمة.

 

 


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