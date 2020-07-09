ضبط 60 طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات في واقعة ضبط ما يقرب من 60 طن سكر مدعم محملة على سيارة نقل مقطورة، قبل بيعها بالسوق السوداء بالبدرشين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرجال إدارة التموين بالجيزة، بحيازة أحد الأشخاص لكمية كبيرة من السكر المدعم لبيعها بالسوق السوداء بالبدرشين. بإعداد كمين تمكن رجال المباحث من القبض على سائق سيارة نقل مقطورة، محملة بما يقرب من 60 طن سكر مدعم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة.

وكان أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.