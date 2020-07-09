ضبط 60 طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبدرشين

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات في واقعة ضبط ما يقرب من 60 طن سكر مدعم محملة على سيارة نقل مقطورة، قبل بيعها بالسوق السوداء بالبدرشين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لرجال إدارة التموين بالجيزة، بحيازة أحد الأشخاص لكمية كبيرة من السكر المدعم لبيعها بالسوق السوداء بالبدرشين. بإعداد كمين تمكن رجال المباحث من القبض على سائق سيارة نقل مقطورة، محملة بما يقرب من 60 طن سكر مدعم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة.
وكان أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 87 مخالفة تموينية، منها 66 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين "نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة"، وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 21 مخالفة تنوعت بين "عدم الإعلان عن الأسعار – بدون ترخيص - منتجات منتهية الصلاحية – سلع مجهولة المصدر – عدم وجود فواتير – شهادات صحية".
وفي نفس السياق، تم ضبط 50 طن سكر تمويني مدعم، بدون فواتير، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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