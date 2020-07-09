صور.. رحلات البحر والبر تنعش السياحة بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

أنعشت الرحلات البحرية ورحلات السفارى التى بدأت مجددا فى جنوب سيناء نشاط السياحة، واستقبلت مجددا المنشآت السياحية القائمة بتقديم هذه الخدمات أفواج السائحين القادمين عن طريق مطار شرم للاستمتاع بجمال الطبيعة بمناطق سيناء، وسط إجراءات احترازية محكمة.

أصدر اللواء خالد فودة قرارا بعودة الرحلات البحرية ورحلات السفارى وعدد من الأنشطة الترفيهية فى ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية السائحين والعاملين فى مجال السياحة وبنسب لا تتعدى الـ 50%، وحصل 103 فنادق بجنوب سيناء على شهادة تشغيل السلامة والصحة (تشغيل الـ 50%).

تزامن ذلك مع استقبال مدينة شرم الشيخ أولى الرحلات الدولية من مطار كييف بأوكرانيا فى الأول من يوليو وعلى متنها 182سائح من أوكرانيا وجنسيات أخرى، وتوالت الرحلات السياحية الخارجية إلى مطار شرم الشيخ الدولى.

فى اليوم التالى مباشرة 2 يوليو تم وصول رحلة دولية أخرى من مدينة منسك بيلاروسيا وعلى متنها 191 سائح من بيلاروسيا وروسيا وبلجيكا وأوكرانيا، وفى يوم 3 يوليو تم وصول رحلة من كييف باوكرانيا وعلى متنها 190 من أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفى يوم 4 يوليو تم وصول رحلة من كييف بأوكرانيا وتضم 214 من أوكرانيا وجنسيات أخرى، ويوم ٥ يوليو تم استقبال ٢ رحلة من أوكرانيا بإجمالى 363 سائح، وعدد واحد رحلة من بيلاروسيا وعلى متنها 157 سائح من جنسيات مختلفة.

يذكر أن السلطات المصرية تتبع قواعد صارمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وأن هناك تنسيق كامل مابين وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة ومحافظة جنوب سيناء لوضع "شهادة السلامة الصحية" كشرط مسبق لإعادة فتح مرافق الإقامة والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية.



