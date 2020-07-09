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صور.. تطهير دار أوبرا بالإسكندرية استعدادا لأول حفل فنى بعد عودة النشاط

الخميس، 09 يوليه 2020 04:12 م
صور.. تطهير دار أوبرا بالإسكندرية استعدادا لأول حفل فنى بعد عودة النشاط تعقيم دار الأوبرا
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت دارالأوبرا المصرية بالإسكندرية، برئاسة دكتور مجدى صابر، إستعدادات مكثفة بأعمال التطهير و التعقيم وبوابات التطهير، وذلك  لتنظيم أولى الحفلات الفنية بعد عودة النشاط الفنى فى الثامنة من مساء غدا الجمعة، حيث يتم تنظيم حفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الغفار.

وأشارت دار الأوبرا بالإسكندرية فى بيان لها، إلى أن الحفل يتضمن مشاركة متميزة لعازفة القانون عفاف شكرى ويضم الحفل باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية منها "يا اسكندرانى -3 سلامات - زى الهوا اداء ياسر سعيد ، من بحرى وبنحبوه - وحشتنى - العيون السود تشدو بهم شروق ، اسكندرية تانى - ايو والله - يا حبايبى يا غايبين اداء محمد الخولى ، شط اسكندرية - أن راح منك يا عين - عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندى غالب" ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين فى اداء اغنية عمار يا إسكندرية .

من جانبه قال الدكتور مجدى صابر ، مدير دار الأوبرا بالإسكندرية ، أن حجز الحفلات متاح الكترونيا عبر الموقع الرسمى لدار الأوبرا ttps://ticketsmall.com/customer/events/list/ ، مشيرا إلى جاهزية الاوبرا لاستقبال ضيوفها من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين والتى تتمثل فى استقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح ، دخول الجمهور من خلال بوابات التعقيم الذاتى بعد قياس درجة الحرارة ، مسافات التباعد بين الحضور ، تطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والالتزام بارتداء الاقنعة الطبية إلى جانب توزيع مطبوعات ارشادية توعوية على الجمهور اثناء دخولهم الحفل .

وأعلنت دار الأوبرا بالإسكندرية "مسرح سيد درويش" ، عن تنظيم 4 حفلات موسيقية وفنية خلال شهر يوليو الجارى ، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم حفل يوم 10 يوليو لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ، و حفل يوم 17 يوليو للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى ، وأخيرا حفل يوم 25 يوليو أولكسترا وتريات أوبرا الإسكندرية مع أوبرا القاهرة "جالا أغانى و موزيك"،وحفل يوم 26 يوليو لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

 

تعقيم دار الاوبرا (1)
تعقيم دار الاوبرا (1)

 

تعقيم دار الاوبرا (2)
تعقيم دار الاوبرا (2)

 

تعقيم دار الاوبرا (3)
تعقيم دار الاوبرا (3)

 

تعقيم دار الاوبرا (4)
تعقيم دار الاوبرا (4)

 


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