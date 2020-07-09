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صور ..القومى للمرأة بالشرقية يختتم حملة" احميها من الختان" بعد زيارة 242 قرية

الخميس، 09 يوليه 2020 08:52 ص
صور ..القومى للمرأة بالشرقية يختتم حملة" احميها من الختان" بعد زيارة 242 قرية جانب من الحملة
الشرقية- فتحية الديب

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اختتم  فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة  الشرقية، أمس، فعاليات الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث بعنوان " احميها من الختان" التى ينظمها المجلس القومى للمرأة.

وقالت الدكتورة "عايدة عطية " مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن الحملة  زارت أمس 242 قرية،  واستهدفت  عدد   26865 سيدة و 21050 رجل و  30895 طفلا باجمالى 78810 مستهدف  بمراكز الزقازيق"  ههيا- الإبراهيمية،- أبوكبير -فاقوس- الصالحية الجديدة- كفر صقر - أولاد صقر- الحسينية،-منشأة أبو عمر- صان الحجر- منيا القمح - مشتول السوق،- ديرب نجم - القنايات - بلبيس - ابو حماد -القرين" بإجمالى زيارات 10930 بعدد 242 قرية.

وأضافت: أن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر الختان من المنظور الصحي والدينى والقانوني بالتنسيق مع مديرية الصحة، وينفذها عضوات وأعضاء المجلس  ويشارك فيها  100 من الرائدات الريفيات والمتطوعات.

 وأكدت مقررة فرع المجلس: أن  هذة الحملة تأتى  فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، رئيس المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال شهر "بدور " والمنعقد   في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو القادم تحت شعار "احميها من الختان"، وتهدف الحملة إلى توعية السيدات بالقرى والنجوع إلي أن الختان عادة وليست عبادة وأن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الإناث ويعتبر عادة مخالفة لآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى ،وتجريم هذه العملية في القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة او العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

جدير بالذكر أن حملة  "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها فى يوم 14  يونيو الماضي وتضمنت العديد من الأنشطة ، هذا وتمتد حملة طرق الأبواب بالمحافظات حتى 14 يوليو.

 

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