اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 04:27 م
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صور.. إزالة 49 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى سوهاج

الخميس، 09 يوليه 2020 04:00 م
صور.. إزالة 49 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى سوهاج إزالة تعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة فى سوهاج
سوهاج _ محمود مقبول

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نفذت مديرية أمن سوهاج، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، وخطة العمل بالمديرية، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، بالإزالة الفورية لتلك التعديات، وتنفيذ قرارات الإزالة، والتى تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، وأراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم طبقا للقانون، وذلك وفقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظة سوهاج والوحدات المحلية المختلفة.

وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ " 49 " قرار منها " 16 " حالة تعد علي الأراضي الزراعية ، و" 4 " قرارات صادر من الإدارة العامة للري، و" 16 " قرار صادرة من الإدارة العامة لحماية النيل، و" 13 " قرار تعد علي أملاك الدولة، وجارى إستكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.

وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم "6641"، بإزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، ومن تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات والحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها، ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينة، والحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين بسبب وجود مخالفات سابقة.

 

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جانب من حملة إزالة التعديات فى سوهاج 

 

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المعدات خلال تنفيذ قرارات الإزالة 

 

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مخالفات المواطنين على أملاك الدولة 

 

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قوات الأمن فى سوهاج تقوم بإزالة العشوائيات 

 

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مخالفات البناء يتم إزالتها من قبل الجهات الأمنية ومسئولى المحافظة 

 

 

 


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