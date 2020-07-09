اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شهادة دولية لإنجازات القيادة المصرية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 09 يوليه 2020 07:00 م
شهادة دولية لإنجازات القيادة المصرية.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، شهادة دولية لإنجازات القيادة المصرية.. الرئيس السيسى قاد مصر بكفاءة غير مسبوقة عابرا تداعيات كورونا، كما نشر العدد أول صور لمبنى «الشيوخ» بالعاصمة الإدارية.. مساحة المجلس 33 ألف متر مربع.. يتكون من أرضى و3 طوابق ويسع 406 نواب.. وجراج بسعة 250 سيارة.. بأمر القانون.. منع استغلال النفوذ لأعضاء المجلس.. 10 أسئلة حول منع تضارب المصالح وامتلاك شركات أو أسهم وجواز استمرار العضو فى وظيفته السابقة.
 
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

ـ أول صور لمبنى «الشيوخ» بالعاصمة الإدارية.. مساحة المجلس 33 ألف متر مربع.. يتكون من أرضى و3 طوابق ويسع 406 نواب.. وجراج بسعة 250 سيارة.. بأمر القانون.. منع استغلال النفوذ لأعضاء المجلس.. 10 أسئلة حول منع تضارب المصالح وامتلاك شركات أو أسهم وجواز استمرار العضو فى وظيفته السابقة

 
ـ شهادة دولية لإنجازات القيادة المصرية.. الرئيس السيسى قاد مصر بكفاءة غير مسبوقة عابرا تداعيات كورونا
 

ـ إحالة 5937 مخالفة بناء للنيابة العسكرية.. رئيس الوزراء: لن نسمح بأى بناء عشوائى والرئيس شدد على الإزالة دون تهاون.. 4 قطارا إضافيا على خطوط الصعيد خلال العيد.. « السكة الحديد » تعد جداول «الأضحى » والحجز قبل 24 ساعة

 
 
ـ جدولة المواعيد لكل الوزارات والهيئات.. تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة عن يوليو وأغسطس وسبتمبر
 
 

الرئيس السيسى

العاصمة الإدارية

كورونا

صرف مرتبات

مجلس الشيوخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

التعليم: غدا انتهاء المدة المحددة للتقديم لـ 1 ابتدائى ورياض الأطفال 2021

التعليم: غدا انتهاء المدة المحددة للتقديم لـ 1 ابتدائى ورياض الأطفال 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة