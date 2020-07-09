شهادة دولية لإنجازات القيادة المصرية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، شهادة دولية لإنجازات القيادة المصرية.. الرئيس السيسى قاد مصر بكفاءة غير مسبوقة عابرا تداعيات كورونا، كما نشر العدد أول صور لمبنى «الشيوخ» بالعاصمة الإدارية.. مساحة المجلس 33 ألف متر مربع.. يتكون من أرضى و3 طوابق ويسع 406 نواب.. وجراج بسعة 250 سيارة.. بأمر القانون.. منع استغلال النفوذ لأعضاء المجلس.. 10 أسئلة حول منع تضارب المصالح وامتلاك شركات أو أسهم وجواز استمرار العضو فى وظيفته السابقة.

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