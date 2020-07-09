شركة أبحاث اقتصادية: انهيار قطاع السياحة فى تركيا..وانخفاض نسبة السياح لـ80 %

كتب- هاشم الفخراني

أجرت شركة الأبحاث الاقتصادية كابيتال إيكونوميكس (Capital Economics) تقييما أفاد بأن تركيا ضمن قائمة الدول التي تسبب فيها انهيار قطاع السياحة في ضربة موجعة في اقتصادها.

كابيتال إيكونوميكس، التي تستند إلى توقعات الأمم المتحدة بأن عدد السياح سينخفض ​​بنسبة 60-80 في المائة في جميع أنحاء العالم في عام 2020، أفادت بأن هذا الوضع سيؤثر سلبا علي الدخل المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة تقدر بحوالي 2-3%. ، وستكون كرواتيا هي الدولة الأكثر تضرراً من انخفاض السياحة في أوروبا.

ووفقًا لكابيتال إيكونوميكس، فإن السياحة تشكل أكثر من 10% من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا من خلال القطاعات المباشرة والغير مباشرة.

على جانب أخر، من المتوقع رفع أسعار الخبز 20% في مدينة إزمير التركية، حيث أكد بيان كتابي صدر عن اتحاد غرف التجار والحرفيين لمدينة إزمير فقد تقرر زيادة أسعار الخبز اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل 13/7/2020بنسبة 20 %،

وبدءًا من الإثنين المقبل من المقرر أن يصبح سعر رغيف الخبز وزن 200 جرام 1.50 ليرة، بعدما كان 1.25 ليرة، ويصل سعر رغيف الخبز وزن 240 جرام 1.80 ليرة بعدما كان 1.50 ليرة في السابق.

وقد تم إتخاذ هذا القرار بعد التشاور وموافقة الغرفة التجارية لإزمير، ووزارة التجارة بالإضافة الي إتحاد أصحاب الأفران في تركيا.