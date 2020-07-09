"سابوه فى قطار الصعيد".. قصة ندالة أب مع ابنه من ذوى الاحتياجات الخاصة (فيديو)

حادثة صادمة بطلها أب تجرد من مشاعره الإنسانية بعدما ترك طفله البالغ من العمر 9 سنوات ومن ذوى الاحتياجات الخاصة وحيدا فى قطار الصعيد وفى جيبه ورقة مدون عليها من يجده يدعه فى إحدى دور الرعاية، ثم أبلغ الأجهزة الأمنية فى القاهرة بأنه فقده لدرء الشبهة عن نفسه.

وكشفت الأجهزة الامنية حقيقة ترك أب لطفله في قطار الصعيد، حيث تبين أنه على خلاف مع طليقته، وأنه ترك الطفل في القطار للتخلص منه بعدما رفض الاثنين "الأب والام" رعايته، لزواج كل منهما بعد الانفصال.

فى الوقت نفسه، أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس الأب 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التى تجرى مع المتهم، لتورطه في تعريض أمن وحياة ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.