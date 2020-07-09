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زيادة عدد السلع لأكثر من 100 سلعة.. تعرف على آليات تطوير منظومة التموين

الخميس، 09 يوليه 2020 03:00 ص
زيادة عدد السلع لأكثر من 100 سلعة.. تعرف على آليات تطوير منظومة التموين الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تضمنت خطة التنمية لعام 20/21، آليات محددة من شأنها النهوض بمستوى الخدمات المقدمة فى واحد من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية منظومة الدعم، وقطاع التموين، والجهود المبذولة فى هذا الإطار لزيادة مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية خاصة فى ظل الظروف الراهنة، وما تتعرض له البلاد من جائحة كورونا وكيف انعكست نتائجها على شريحة من المجتمع المصرى، وسرعان ما صدرت عدة قرارات ومبادرات كان الهدف منها الحد من تأثير هذه النتائج على المواطنين.

وفيما يلى نرصد الجهود المستهدفة للنهوض بقطاع التموين والتجارة الداخلية للعام 20/2021.

مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة 20/2021

ترتكز استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية على ِعدة محاور، وهى:

1.  متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز الـمدعم في كافة ُمحافظات الجمهورية.

2.  زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة.

3.  الانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التمويني على أحدث النظم العالمية فى التخزين والتسويق.

4. الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة ُمتطورة لاستقبال محصول القمح المحلي.

5. تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الـمحلي والسوق الخارجي.

6.  طرح أراضي المطور التجاري على المستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية.

7.  استكمال إنشاء وتجهيز معامل فنية ُمتخصصة لفحص السلع محل شكاوى المستهلكين لسرعة البت.

8.  تطوير مكاتب التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.


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