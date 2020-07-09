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رى أبو كبير: نسعى للتحول من الرى بالغمر للرى الحديث والحفاظ على المجارى المائية

الخميس، 09 يوليه 2020 12:00 ص
رى أبو كبير: نسعى للتحول من الرى بالغمر للرى الحديث والحفاظ على المجارى المائية المهندس محمد سليمان مدير ادارة رى ابو كبير بمحافظة الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال المهندس محمد سليمان مدير إدارة رى أبو كبير بمحافظة الشرقية، إن مياه الرى متوفرة بخلاف الأعوام السابقة وذلك بسبب تقنين مساحات الأرز المنزرعة والتزام المزارعين نسبيا بالمساحات التى قررتها الرى والزراعة، كما أن خطة الدولة جادة فى تبطين الترع لسهولة وصول المياه للنهايات الترع فى وقت سريع وتقليل الفاقد من المياه حتى يتم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وطالب مدير إدارة رى أبو كبير بمحافظة الشرقية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، المزارعين بضرورة الالتزام بالمساحات المقررة لزراعة المحاصيل التى تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الأرز والموز وقصب السكر، كما ناشد المزارعين وجموع الأهالى بالحفاظ على المجارى المائية من التلوث وعدم التعدى عليها .

 وأضاف المهندس محمد سليمان، أن عددا من المزارعين استجابوا لتوعية الرى التى نقوم بها بناء على توجيهات الدكتور وزير الرى والمهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بالشرقية والمهندس محمد عطية مدير عام رى غرب الشرقية وقاموا بعمل صوب زراعية، كما قام عدد آخر بالزراعة عن طريق الرى بالتنقيط أثبتت زيادة إنتاجية المحصول ووفرت فى العمالة مما زاد من ربح المزارعين ناهيك عن توفير كميات كبيرة من مياه الرى والتى كانت تستخدم قديما بالرى بالغمر.

 

 


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