اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء السودان : إحلال السلام هدف استراتيجى للحكومة

الخميس، 09 يوليه 2020 07:57 م
رئيس وزراء السودان : إحلال السلام هدف استراتيجى للحكومة حمدوك يجتمع وفريق الوساطة الجنوب سودانية الراعية لمفاوضات السلام
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بالجهود المبذولة لفريق وساطة مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، مؤكدًا أن إحلال السلام بالبلاد يعتبر هدفًا استراتيجيًا تسعى إليه حكومة الفترة الانتقالية.
 
وترأس حمدوك اليوم الخميس اجتماعًا عن بُعد ضم توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، ونيال دينق وزير شئون رئاسة الجمهورية بدولة جنوب السودان، وممثلي مكونات "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسة)، بجانب وفد الوساطة الموجود حاليا بالسودان برئاسة ضيو مطوك نائب رئيس ومقرر وفد الوساطة، بالإضافة إلى وفد كبار مفاوضي الجبهة الثورية.
 
 
وقال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول سير المفاوضات مع الجبهة الثورية والجهود الجبارة التي تُبذل لإنجاح عملية السلام، مشيرًا إلى أن إحلال السلام بالسودان سيسهم في تعزيز مؤسسات الفترة الانتقالية.
 
 
من جانبه، قال مطوك إن اللقاء مع حمدوك جاء في إطار عرض الجهود المبذولة لإنجاح عملية السلام تحقيقا لشعارات الثورة وآمال وتطلعات الشعب السوداني في إحلال سلام عادل وشامل، مؤكدا العزم على الدفع بالجهود لتوقيع اتفاق السلام في غضون الأيام المقبلة وذلك وفق الترتيبات التي تمضي بصورة جيدة، موضحًا أن السلام سيفتح الطريق لاستكمال الفترة الانتقالية.

حمدوك

السودان

جنوب السودان

السلام

مفاوضات السلام

فريق الوساطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

التعليم: غدا انتهاء المدة المحددة للتقديم لـ 1 ابتدائى ورياض الأطفال 2021

التعليم: غدا انتهاء المدة المحددة للتقديم لـ 1 ابتدائى ورياض الأطفال 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة