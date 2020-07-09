رئيس مدينة ملوى يقدم بوكيه ورد للأطقم الطبية تقديرا لدورهم فى مواجهة كورونا

المنيا - حسن عبد الغفار

زار اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى مستشفى العزل، وقدم بوكيه ورد للأطقم الطبية تقديرا لدورهم البطولي في مواجهة والتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحسن رعاية المصابين.

وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التلاحم مع كافة أجهزة الدولة والمتابعة المستمرة لمستشفيات العزل.

كان في استقبال رئيس المدينة، الأطقم الطبية بمستشفى العزل، إذ قدم لهم بوكية من الورد شاكرا دور جيش مصر الأبيض علي مايبذلوه من جهد ملموس فى معالجة مرضى فيروس كورونا، وتقديم كل أوجه الدعم المادى والمعنوى ومتابعة توفير كافة المستلزمات الطبية وتوفير النواقص منها.

وقال رئيس مركز ملوي، إن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يوجه دائماً بضرورة تقديم الدعم النفسى والمعنوى لكافة العاملين فى المجال الطبي، مؤكدا ععلي سعادتة البالغة بهذا التكليف الذى أشعره بالفخر والاعتزاز لمقابلة رجال الجيش الأبيض المرابطين في الميدان.‎