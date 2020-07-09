اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 04:27 م
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حريق هائل بأحد المحلات التجارية غرب الإسكندرية

الخميس، 09 يوليه 2020 03:47 م
حريق هائل بأحد المحلات التجارية غرب الإسكندرية حريق هائل
الإسكندرية جاكلين منير

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إندلع حريق هائل بأحد المحلات التجارية غرب الإسكندرية ، بمنطقة الورديان شارع الاسناوى ، وتلقت غرفة عمليات حى غرب بلاغ من الأهالى بإندلاع الحريق، حيث تم الدفع قوات الحماية المدنية و إنتقل الى موقع الحادث مأمور قسم قسم شرطة مينا البصل ،و تم الدفع بعدد من سيارات إطفاء الحريق وجارى السيطرة عليه.

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

 

 

 


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