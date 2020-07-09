اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 04:03 م
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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر خطوات شحن العداد مسبوق الدفع من "الموبايل"

الخميس، 09 يوليه 2020 03:43 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر خطوات شحن العداد مسبوق الدفع من "الموبايل" محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خطوات شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصيه الNfc ، والتى تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول، سواء من رصيد المحفظة الإلكترونيه أو بكروت الفيزا، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول:

1-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهرباخالص وفوري لأنواع العدادات الاخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الالكترونيه أو من كارت الفيزا   ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

كريم

ممتاذ

جميل جدااا 

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