توقيع الكشف الطبي على 11 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس الشيوخ فى الدقهلية

أعلنت اللجنة الطبية بمحافظة الدقهلية، المشرفة على الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لخوض إنتخابات مجلس الشيوخ، فى محافظة الدقهلية، أن عدد من تقدموا لخوض الإنتخابات "11" مرشح محتمل حتي الان، جميعهم من أبناء المحافظة، بينما يوجد واحد فقط من محافظة الجيزة.
كما استقبلت البنوك، اليوم الخميس، المرشحين لفتح حسابات معتمدة، وذلك من أجل إستيفاء الأوراق المطلوبة للترشح، ومن المنتظر فتح باب إستقبال أوراق المرشحين يوم السبت القادم.
ونص قرار الهيئة على أن يقدم الطلب فى الدوائر المخصصة للإنتخاب بنظام القوائم، ويكون الطلب كتابة على النموذج الذى أعدته الهيئة، محدد به الرمز الانتخابى على النحوالتالى.
الدائرة الأولى، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، يقدم الطلب إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدائرة الثانية ، قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، ويقدم الطلب إلى لجنة تلقى الطلبات بمحكمة الجيزة الابتدائية، الدائرة الثالثة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، ويقدم الطلب إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة الرابعة، قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ويقدم الطلب إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.
ويجب أن يكون لكل قائمة إنتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، ويشترط فى ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة