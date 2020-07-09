توقيع الكشف الطبي على 11 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس الشيوخ فى الدقهلية

أعلنت اللجنة الطبية بمحافظة الدقهلية، المشرفة على الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لخوض إنتخابات مجلس الشيوخ، فى محافظة الدقهلية، أن عدد من تقدموا لخوض الإنتخابات "11" مرشح محتمل حتي الان، جميعهم من أبناء المحافظة، بينما يوجد واحد فقط من محافظة الجيزة.

كما استقبلت البنوك، اليوم الخميس، المرشحين لفتح حسابات معتمدة، وذلك من أجل إستيفاء الأوراق المطلوبة للترشح، ومن المنتظر فتح باب إستقبال أوراق المرشحين يوم السبت القادم.

وحددت الهيئة الوطنية للإنتخابات فى قرارها رقم 34 لسنة 2020، والخاص بإجراءات الترشح فى إنتخابات مجلس الشيوخ، القواعد المخصصة لتقديم طلبات الترشح فيما يخص نظام القوائم.