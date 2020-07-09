اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توقيع الكشف الطبي على 11 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس الشيوخ فى الدقهلية

الخميس، 09 يوليه 2020 03:49 م
توقيع الكشف الطبي على 11 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس الشيوخ فى الدقهلية صورة أرشيفية
الدقهلية _ شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة الطبية بمحافظة الدقهلية، المشرفة على الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لخوض إنتخابات مجلس الشيوخ، فى محافظة الدقهلية، أن عدد من تقدموا لخوض الإنتخابات "11" مرشح محتمل حتي الان، جميعهم من أبناء المحافظة، بينما يوجد واحد فقط من محافظة الجيزة. 

كما استقبلت البنوك، اليوم الخميس، المرشحين لفتح حسابات معتمدة، وذلك من أجل إستيفاء الأوراق المطلوبة للترشح، ومن المنتظر فتح باب إستقبال أوراق المرشحين يوم السبت القادم. 

وحددت الهيئة الوطنية للإنتخابات فى قرارها رقم  34 لسنة 2020، والخاص بإجراءات الترشح فى إنتخابات مجلس الشيوخ، القواعد المخصصة لتقديم طلبات الترشح فيما يخص نظام القوائم. 

ونص قرار الهيئة على أن يقدم الطلب فى الدوائر المخصصة للإنتخاب بنظام القوائم، ويكون الطلب كتابة على النموذج الذى أعدته الهيئة، محدد به الرمز الانتخابى على النحوالتالى. 

الدائرة الأولى، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، يقدم الطلب إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدائرة الثانية ، قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، ويقدم الطلب إلى لجنة تلقى الطلبات بمحكمة الجيزة الابتدائية، الدائرة الثالثة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، ويقدم الطلب إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة الرابعة، قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ويقدم الطلب إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

ويجب أن يكون لكل قائمة إنتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، ويشترط فى ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين.

 

 

 

 
 
 

 


اخبار مصر

اخبار المحافظات

انتخابات

مجلس الشيوخ

اخبار محافظة الدقهلية

المرشحين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

مستشفى بإمارة الشارقة يودع آخر مريض بكورونا بعد تعافيه.. فيديو

مستشفى بإمارة الشارقة يودع آخر مريض بكورونا بعد تعافيه.. فيديو

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة