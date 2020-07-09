تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها والتخلص من جثته فى ترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

كشفت مباحث دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لغز عثور الأهالى على جثة عامل نظافة، طافية بمياه ترعة محرم على طريق "محرم سيدى سالم"، بنطاق مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لا يرتدى سوى سروالًا داخليًا فقط، وتبين أن الزوجة وعشيقها وراء مقتل الزوج وإلقائه فى مياه الترعة .

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بترعة محرم بناحية قرية الجمايلة التابعة لدائرة المركز.

انتقل الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه، لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لرجل، وبها انتفاخ، ومتغيرة الملامح، ويرتدى صاحبها سروال داخلي، كما عثر على كيس بلاستيك بداخله ملابس فلاحى جلباب وصديرى.

بالمعاينة تم التعرف على هوية الجثة عقب العثور على بطاقة التأمين الصحى الخاصة به، تعرف عليها أحد الأشخاص أثناء مروره، وتبين أنها لـ"فتحي.أ.م.إ.ع"، 44 سنة، عامل نظافة بمستشفى سيدى سالم المركزى، ويقيم بقرية الصالحات، التابعة لمركز سيدى سالم، تعرف عليه شقيقه وزوج شقيقته.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، ضم ضباط مباحث مركز دسوق لكشف ملابسات الجريمة، وبالانتقال، كما تم وضع خطة بحث أهم بنودها، فحص خلافات المجني عليه التى ترتقي لارتكاب الجريمة، والمترددين على محل الحادث، ومنطقة وقوعها، وصولًا لشهود رؤية وتجنيد عدد من المصادر السرية الموثوق بها.

ومن خلال تنفيذ بنود تلك الخطة تبين أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من الزوجة "ف.م.أ"، 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية الصالحات التابعة لمركز سيدى سالم، ووجود علاقة عاطفية مع "خ.ن"، كشفت تحريات فريق البحث أن المتهمين اتفقا فيما بينهما على التخلص من الزوج المخدوع حتى يخلو لهما الجو، دون أن يعكر المجنى عليه صفو حياتهما حتى يستطيعان إتمام علاقتهما غير المشروعة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكابهما الواقعة، نظرا لارتباطها بعلاقة غير شرعية، وقررا التخلص من المجني عليه، حتى يخلو لهما الجو، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.