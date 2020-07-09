اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 09:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

للحاصلات على الإعدادية..

تعرف على شروط وكيفية الالتحاق بمعهد تمريض مستشفى الدعاة

الخميس، 09 يوليه 2020 07:00 ص
تعرف على شروط وكيفية الالتحاق بمعهد تمريض مستشفى الدعاة مستشفى الدعاة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ مستشفى الدعاة، التابعة لوزارة الأوقاف، السبت المقبل وحتى السبت 25 يوليو تلقى طلبات الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات بالمستشفى من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة هذا العام 2019 / 2020م لغة إنجليزية.

اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بمعهد التمريض فى مستشفى الدعاة:

1. القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل.
2. ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما في 1 / 10 /2020 م .
3. أن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسي 2019-2020م .
4. ضرورة اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة .
5. اجتياز اختبار الإملاء "اختبار اللغة العربية بحد أدنى للقبول 7 من 19 درجات.
6. اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بحد أدنى للقبول 7 من 10 درجات.
7. ضرورة اجتياز ختبار القدرات العامة.
8. أن تكون الخريجات من محافظة القاهرة الكبرى.
9.دفع 6 آلاف جنيه مصروفات دراسية عن كل عام دراسي بخلاف الكتب والزي المدرسي بعد إعلان نتيجة التنسيق ب 3 أيام.
10.قيمة كراسة القبول بمبلغ 750 جنيه شاملة غير قابلة للرد في حالة عدم القبول.
11. تقديم فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض، وإيصال كهرباء حديث.
12. صورة حديثة من شهادة الإعدادية العامة، وشهادة الميلاد المميكنة، وشهادة حسن سير وسلوك .
13. تقديم 8 صور حديثة 4× 6،و صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر .
14.تقدم الطليات بمقر المعهد بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادي مصر للبترول في حدائق القبة.
15.بدء تلقى الطلبات من السبت 11 يوليو وحتى السبت 25 يوليو .

 


مستشفى الدعاة

التمريض

مدارس التمريض

الأوقاف

وزارة الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

أسعار أضاحى العيد بالأسواق.. اللحم البقرى بـ50 جنيها والخروف بـ3000 جنيه

أسعار أضاحى العيد بالأسواق.. اللحم البقرى بـ50 جنيها والخروف بـ3000 جنيه

قانون هيئة الأوقاف الجديد.. تشكيل 4 لجان أبرزها لحصر الأعيان والأموال والاستثمار

قانون هيئة الأوقاف الجديد.. تشكيل 4 لجان أبرزها لحصر الأعيان والأموال والاستثمار

تقسيط مخالفات البناء بدون فوائد لغير القادرين.. اعرف التفاصيل

تقسيط مخالفات البناء بدون فوائد لغير القادرين.. اعرف التفاصيل

زيادة عدد السلع لأكثر من 100 سلعة.. تعرف على آليات تطوير منظومة التموين

زيادة عدد السلع لأكثر من 100 سلعة.. تعرف على آليات تطوير منظومة التموين

15 قانونا وافق عليها مجلس النواب نهائيا خلال أسبوع.. اقرأ التفاصيل

15 قانونا وافق عليها مجلس النواب نهائيا خلال أسبوع.. اقرأ التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة