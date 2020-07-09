تعرف على شروط وكيفية الالتحاق بمعهد تمريض مستشفى الدعاة

تبدأ مستشفى الدعاة، التابعة لوزارة الأوقاف، السبت المقبل وحتى السبت 25 يوليو تلقى طلبات الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات بالمستشفى من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة هذا العام 2019 / 2020م لغة إنجليزية.

اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بمعهد التمريض فى مستشفى الدعاة:

1. القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل.

2. ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما في 1 / 10 /2020 م .

3. أن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسي 2019-2020م .

4. ضرورة اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة .

5. اجتياز اختبار الإملاء "اختبار اللغة العربية بحد أدنى للقبول 7 من 19 درجات.

6. اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بحد أدنى للقبول 7 من 10 درجات.

7. ضرورة اجتياز ختبار القدرات العامة.

8. أن تكون الخريجات من محافظة القاهرة الكبرى.

9.دفع 6 آلاف جنيه مصروفات دراسية عن كل عام دراسي بخلاف الكتب والزي المدرسي بعد إعلان نتيجة التنسيق ب 3 أيام.

10.قيمة كراسة القبول بمبلغ 750 جنيه شاملة غير قابلة للرد في حالة عدم القبول.

11. تقديم فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض، وإيصال كهرباء حديث.

12. صورة حديثة من شهادة الإعدادية العامة، وشهادة الميلاد المميكنة، وشهادة حسن سير وسلوك .

13. تقديم 8 صور حديثة 4× 6،و صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر .

14.تقدم الطليات بمقر المعهد بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادي مصر للبترول في حدائق القبة.

15.بدء تلقى الطلبات من السبت 11 يوليو وحتى السبت 25 يوليو .