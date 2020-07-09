تعرف على خطة الارتقاء بمدينة منيا القمح بالشرقية.. صور

الشرقية إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه منذ تولية محافظاً يبذل قصارى جهده لنيل رضا المواطن الشرقاوى عن جميع الخدمات المقدمة إليه بكافة القطاعات، ‫مشيراً إلى أنه تم وضع خطة تنموية شاملة للإرتقاء بمستوى الخدمات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من خلال تكثيف الجهود المبذولة بكافة القطاعات لتحسين مستوى الخدمات والإستفادة الكاملة منها وخلق بيئة حضارية ونظيفة وصحية للمواطنين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتطهير ورفع كفاءه الإنارة والرصف ورفع الإشغالات وفض الأسواق والمرور على المطاعم والكافيهات والمقاهى للتأكد من إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز وإزالة أى معوقات تحول من إستكمال تنفيذها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وحفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى بالمحافظة وصحة وسلامة المواطنين ونيل رضاهم.

وفى هذا السياق قام محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة كلا من أعمال النظافة اليومية بشكل يومى فى الفترتين الصباحية والمسائية ويتم رفع جميع أكوام القمامة المتراكمة بجميع المناطق والشوارع بالمدينة والوحدات المحلية التابعه لها ونقلها إلى النقطة الوسيطة بأرض الفدان، فتم رفع 100 طن قمامه باستخدام معدات رئاسة المركز من المقلب الوسيط إلي المقلب العمومي بمشتول السوق لمنع تراكمات القمامة بالمقلب الوسيط حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كما تقوم الوحدات المحلية بالعزيزية والجُديدة بحملات نظافة يومية على الطريق السريع (الزقازيق - منيا القمح - القاهرة) ورفع القمامة والأتربة من على جانبى الطريق السريع لإظهار الطريق بالمظهر الحضارى اللائق أمام المواطنين والزائرين، و تقوم الوحدات المحلية بسنهوا وشلشلمون والصنافين بشن حملات نظافة بالقرى والشوارع التابعة لها باستخدام معدات رئاسة المركز لرفع القمامة المتراكمة على الطرق الرئيسية ومداخل القرى لإظهار القرى بالمظهر الحضارى اللائق .

وللحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمدينة يتابع رئيس المركز إستكمال أعمال دهان البلدورات على جانبى ووسط الطريق السريع ( الزقازيق - منيا القمح – القاهرة ) لإظهار المركز بالشكل الحضارى اللائق أمام زائريها .

ويقوم رئيس المركز بالإشراف على عمال تحسين البيئة وعمال قسم البساتين لتقليم وتهذيب الشجار والمزروعات بنطاق مدينة منيا القمح والمداخل الرئيسية للمركز وطريق كورنيش بحر مويس بالوحدة المحلية بالعزيزية .

ولتحسين الصورة البصرية لشوارع المدينة، يتابع رئيس المركز أعمال دهانات واجهات المنازل باللون الموحد بنطاق المدينة حيث تم الإنتهاء من 340 واجهه منزل من إجمالى 1265 واجهه منزل بنسبه تنفيذ وصلت 26.8% .

ولتحسين الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية، يتابع رئيس المركز أعمال الإنارة حيث تم تزيين البوابة الرئيسية للمدينة بكشافات الليد الموفرة للطاقة وتم عمل صيانه للأعمدة المائلة على الطرق والشوارع الرئيسية حفاظاً على أرواح المواطنين وإظهار المدينة والقرى بالمظهر الجمالى اللائق ، كما قامت الوحدات المحلية بالصنافين وشلشلمون وسنهوا المحمدية بزراعة أعمده وصيانه الكشافات بأعمدة الإناره بمداخل القرى وعلى الطرق الرئيسية .

وإزالة الإشغالات المخالفة من الشوارع الرئيسية قام رئيس مركز ومدينه منيا القمح بحملة لرفع الإشغالات بمرافقة قسمي الإشغالات والإزالات وشرطة المرافق حيث تم فض التجمعات فى سوق الإثنين وشارع سعد زغلول وهندسة الرى ومنع إنتظار السيارات وذلك على إمتداد طول الشارع لفتح الطريق إمام حركه المواطنين.

كما قامت رئاسة المركز بشن عدة حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات بالتصدى للتكاتك المخالفة والتى تسير عكس إتجاه خط السير وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك تيسيراً على حركة المواطنين و السيارات.

ولمكافحة إنتشار فيروس كورونا تقوم رئاسة المركز يومياً بحملات تطهير وتعقيم لجميع مواقف السيارات بالمدينة والتأكد من إرتداء السائقين والركاب للكمامات للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

كما يقوم رئيس المركز بالمرور ليلاً على الكافيهات والمحال التجارية لمتابعة التزام اصحاب الكافيهات والمحال بالاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وكذلك التأكد من التزام اصحاب المحال والأنشطة بغلق المحلات فى مواعيد الحظر.

كما قامت الوحدة المحلية بشلشلمون والتلين وسنهوت بالتعاون مع نقطة الشرطة بفض السويقات العشوائية لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والحد من إنتشار فيرس كورونا المستجد وحفاظاً على سلامة المواطنين.

ولتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة قامت رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة لها بالتواصل مع المواطنين الذين تقدمو بطلبات تقنين أوضاع أراضيهم وذلك منذ بداية إنعقاد لجان البت فى 26/5/2019 حتى 8 يوليو 2020 ووصل عددهم 702 طلب وتم التنبيه عليهم بسرعة دفع مستحقات الدولة ، حيث قامت اللجان بمعاينه 469 حاله وتم تحديد سعر الأرض لعدد 62 حاله وقام 59 مواطن بدفع المستحقات الماليه لإنهاء إجراءات التقنين وسداد مستحقات الدولة، وجارى تحديد سعر الأرض لباقى الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين فتقوم الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز بالتواصل مع المواطنين لسرعة سداد رسوم الفحص والمعاينة للطلبات التي لم تسدد بعد وذلك بالمرور عليهم وتسليمهم بمحل إقامتهم أذون الدفع لسداد مستحقات الدولة.

وللتصالح على مخالفات البناء العشوائى يستقبل المركز التكنولوجى برئاسة المركز طلبات التصالح علي مخالفات البناء العشوائى ، فتم إستقبال 1976 طلب وتم دفع رسوم فحص 667391 جنيه حتي يوم 8 يوليو 2020 وقد تم فحص جميع الطلبات المقدمة لسرعه إنهاء الإجراءات لعدم تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفين.

ولمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، تقوم رئاسة المركز بالتنسيق مع قوات الشرطة بشن حملات تفتيشية على الكافيهات والمقاهى بنطاق المدينه والوحدات المحليه التابعه لرئاسة المركز لضبط المخالفين للاجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر.

ولسرعة التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم، قامت رئاسة المركز بتخصيص رقم واتس آب (٠١١٥١٣٩٥٠١٢) لإستقبال شكاوي المواطنين حيث تم إستلام عدد 500 شكوي عبر واتس اب الخاص برئاسة مركز ومدينة منيا القمح وذلك فى الفتره من 1/6/2020 حتى 30/6/2020 وتم حل 430 شكوي وجاري حل باقي الشكاوي بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل التواصل مع المواطنين والعمل علي حل مشاكلهم بصورة سريعة.

ولدفع عجله العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المركز، قام رئيس المركز بمتابعه تنفيذ أعمال توصيل صرف صحي بمدينة منيا القمح لقريتي السعديين والنعامنة تشمل إنشاء محطة معالجة بطاقة 10 آلاف م3 / اليوم و 5 محطات رفع لخدمة قري ( السعديين – النعامنة – الولجا – المسلمية – الأعراس) وبتكلفة إجمالية تبلغ 360 مليون جنية ، وانشاء محطة معالجة العزيزية بطاقة 5 الاف م3/ اليوم وبتكلفة 20 مليون جنية وإنشاء محطتي رفع بقرية شلشلمون بتكلفة 35 مليون جنية، ومحطه صرف صحى الميمونه بتكلفة 350 مليون جنيه.

كما تابع رئيس المركز أعمال انشاء مدرسه السعديين بتكلفه 7.5 مليون جنيه واعمال التوسعات بمدرسة الشهيد فتحى عبد العظيم الابتدائية بتكلفه 8.2 مليون جنيه فتم الانتهاء من اعمال الهيكل الخرسانى لكلا المدرستين وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات الخارجيه لهما.

كما قام رئيس المركز بمتابعه أعمال إنشاء مدرسه العزيزيه للتعليم الأساسى بتكلفه 6.1 مليون جنيه ومدرسه ميت سهيل للتعليم الاساسى بتكلفه 8.4 مليون جنيه.

كما قام رئيس المركز بمتابعه أعمال رصف طريق منيا القمح (القطاع الاول ) بطول 12 كم بتكلفه 42.2 مليون جنيه وطريق بلبيس/ميت جابر/ منيا القمح (القطاع الثانى) بطول 11 كم وبتكلفه 38.2 مليون جنيه ، كما قام بمتابعه أعمال تنفيذ موزع الكهرباء بسنهوا بتكلفة 45 مليون جنيه لرفع كفاءه الإناره.



























