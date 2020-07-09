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تشريح جثة طفلة حديثة الولادة نهشتها الكلاب بأرض زراعية فى الشرقية

الخميس، 09 يوليه 2020 08:27 ص
تشريح جثة طفلة حديثة الولادة نهشتها الكلاب بأرض زراعية فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أفادت التحقيقات التى باشرتها النيابة فى واقعة العثور على طفلة رضيعة بأرض زراعية بجوار ترعة الرفاعى، دائرة مركز بلبيس، أن الطفلة حديثة الولادة.

 

وأفادت تحقيقات نيابة بلبيس العامة، بمعرفة محمد عبد الهادى، وكيل النيابة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إن الطفلة حديثة الولادة وتم العثور عليها بأرض زراعية بجوار ترعة، وتعرضت لنهش الكلاب بالذراعين الأيمن والأيسر، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثورعلى جثة طفلة حديثة الولادة، بقطعة أرض زراعية بجوار ترعة "الرفاعي"، أمام قرية "أنشاص الرمل"، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وتآكل أجزاء من الجثة بفعل تعرضها لنهش الكلاب الضالة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 

 

 

 


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