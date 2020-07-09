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تراجع طفيف فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 803 جنيهات للجرام

الخميس، 09 يوليه 2020 02:04 م
تراجع طفيف فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 803 جنيهات للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، من عند أعلي مستويات قياسية، إذ هبط الذهب جنيه واحد فقط ليسجل  803 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك مع هبوط محدود  فى الأسعار العالمية للمعدن النفيس بتراجعه 4 دولارات لتسجل الأوقية 1809 دولار 
 

أسعار الذهب اليوم:

 

عيار 18 : 688 جنيه.
 
عيار 21 : 803 جنيهات.
 
عيار 24 : 817 جنيه.
 
الجنيه الذهب : 6424 جنيها.
 
السعر العالمي : 1809 دولار.
 
 
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا للسمسرة إن المتعاملين في حالة من الإرهاق نوعا ما بعد أن تخطى المعدن مستوى 1800 دولار ”لكن لا يبدو أن أحدا متلهف على التخلي عن هذه التداولات بعد“.
 
”الذهب يبدو متجها للارتفاع بشدة سواء في الأمد القصير أو الطويل... لديه ما يكفي من المحفزات لكي يذهب إلى مستوى قياسي قبل نهاية العام“.
 
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 مليون حالة يوم الأربعاء، مع ما يزيد عن نصف مليون حالة وفاة.
 
وفي إبقاء على المخاوف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم ربما يتعثر.
 
في غضون ذلك، تعهد وزير المالية البريطاني بمبلغ إضافي قدره 38 مليار دولار لتفادي أزمة بطالة.
 
ويميل التحفيز إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1926.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 844.39 دولار، وربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.83 دولار.

أسعار الذهب

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