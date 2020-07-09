تحقيقات حريق عقار سكنى فى المقطم: مخلفات بجوار المبنى السبب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، عن أن تقرير معمل الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل عقار سكنى فى منطقة المقطم، كشف عن أن حريق فى مخلفات بجوار المبنى السبب وراء الحريق.

ونجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، فى السيطرة على حريق داخل مدخل عقار سكنى فى منطقة المقطم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كل الاتجاهات دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار سكنى فى المقطم، وانتقلت 3 سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى. وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.