تجديد حبس عاطلين بتهمة ترويج المخدرات فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الزاوية الحمراء ، اليوم الخميس ، تجديد حبس عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات .

البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطليّن، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 120 جرام- كمية من مخدر الحشيش وزنت 110 جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما .

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.