اليوم السابع
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تأثير كورونا على الدماغ يصل للهذيان والسكتة الدماغية لدى بعض المرضى

الخميس، 09 يوليه 2020 12:00 ص
تأثير كورونا على الدماغ يصل للهذيان والسكتة الدماغية لدى بعض المرضى التهاب الدماغ إحدى مضاعفات كورونا
كتبت إيناس البنا

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توصلت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا إلى أن الإصابة بالفيروس التاجي كورونا،  يمكن أن تسبب الهذيان والسكتة الدماغية وتلف الأعصاب في "عدد أكبر من المتوقع من المرضى".كما أفاد خبراء من جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن "بزيادة مقلقة" وسط جائحة التهاب دماغي نادر يُعرف بأنه ناتج عن عدوى فيروسية، وعادة ما يظهر لدى الأطفال ، التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر - أو "ADEM" ، باختصار - يؤثر على كل من الدماغ والحبل الشوكي.
 
وحذر الباحثون وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"،  من أن الأطباء بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بخطر الآثار العصبية للمساعدة في التشخيص المبكر وتحسين نتائج المرضى.
 
تأثير كورونا على الدماغ
تأثير كورونا على الدماغ
ووجد الباحثون أيضًا أن المضاعفات البيولوجية العصبية الأخرى - بما في ذلك الهذيان والسكتة الدماغية وتلف الأعصاب - التى فيما يبدو أنها مرتبطة بالفيروس التاجي.
 
في دراستهم ، درس الفريق البحثى 43 مريضاً - تتراوح أعمارهم بين 16-85 - يعانون من أعراض عصبية وإما COVID-19 مؤكد أو مشتبه به تم علاجهم في المستشفى الوطني لأمراض الأعصاب وجراحة الأعصاب في لندن.
 
وفقا للباحثين ، لم يعاني العديد من المرضى من أي من أعراض الجهاز التنفسي التي غالبا ما ترتبط بالفيروس التاجي، ومن بين المجموعة ، حدد الفريق 10 حالات اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ مع هذيان ، و 8 حالات من السكتات الدماغية و 8  حالات مع تلف الأعصاب.
 
كانت هناك أيضًا 12 حالة من حالات التهاب الدماغ - تم تشخيص تسعة من هؤلاء المرضى بمرض ADEM.
 
تأثير كورونا على الدماغ 1
تأثير كورونا على الدماغ 1
 
وقال الباحثون إن فيروس كورونا ، لم يتم اكتشافه في الدماغ أو سوائل العمود الفقري لأي من المرضى الذين تم اختبارهم.
 
وأوضحوا أن هذا يشير إلى أن الفيروس لم يتسبب بشكل مباشر في الأعراض العصبية، وأن بعض مضاعفات COVID-19 "قد تأتي من الاستجابة المناعية للشخص ، وليس الفيروس نفسه".
 
وخلص الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد سبب إصابة بعض مرضى COVID-19 بمضاعفات عصبية، حيث يحتاج الأطباء إلى أن يدركوا التأثيرات العصبية المحتملة ، لأن التشخيص المبكر يمكن أن يحسن نتائج المرضى، وتم نشر النتائج الكاملة للدراسة في مجلة " brain".
 
 
تأثير كورونا على الدماغ 1
تأثير كورونا على الدماغ 1

 


التهاب الدماغ

السكتة الدماغية

الهذيان

تأثير كورونا على الدماغ

وباء كورونا

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