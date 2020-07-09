النيابة تحيل شخصا لمستشفى الأمراض العقلية على خلفية صورة تشاجر عبر فيس بوك

كتب عبد الله محمود

تباشر نيابة شبرا التحقيق مع مهتز نفسي، تشاجر مع مواطن بمنطقة شبرا، بعد تداول صورة له بموقع فيس بوك، كما أمرت بإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، لتوقيع الكشف عليه، لبيان سلامة قواه العقلية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتداول صورة لأحد الأشخاص عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مدون أسفلها " تشاجر هذا الشخص مع أحد المواطنين بشبرا.

على الفور حددت الأجهزة الأمنية المعنية، هوية المتهم ، حيث تبين أنه مهتز نفسي "له معلومات جنائية مسجلة"، كما تبين أنه دائم المبيت بالطريق العام، بدائرة قسم شرطة روض الفرج .

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، وأمرت بإحالة المذكور إلى مستشفى الامراض العقليه، لتوقيع الكشف الطبى عليه، للتأكد من سلامة قواه العقلية.