اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

الخميس، 09 يوليه 2020 03:12 م
الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر كورونا فى أفريقيا
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت منظمة الصحة العالمية، أنه على الرغم من تجاوز عدوى فيروس كورونا فى أفريقيا اليوم نصف مليون، هناك قلق حيث يعانى عدد متزايد من البلدان من ارتفاع حاد فى الحالات. حتى الآن، فى أقل من خمسة أشهر، أودى الفيروس بحياة 11،959 شخصًا.

وقد زادت الحالات إلى أكثر من الضعف في 22 دولة في المنطقة خلال الشهر الماضي، وتشكل الجزائر وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا حوالى 71% من حالات كوفيد – 19 وتمثل جنوب إفريقيا وحدها 43% من إجمالي حالات القارة.

ولفت المكتب الإقليمى للصحة العالمية فى إفريقيا، إلى إن اتجاه النمو المتسارع ليس متجانسًا في جميع أنحاء القارة، حيث سجلت بعض البلدان ارتفاعًا مطردًا في الحالات، مما يشير إلى وباء مطول.

وتشهد إريتريا وجامبيا ومالي وسيشيل وتوجو أوقات مضاعفة طويلة ومعدلات نمو منخفضة. هناك أيضًا بعض علامات التقدم حيث شهدت 10 دول اتجاهًا تنازليًا خلال الشهر الماضي. على الرغم من أن مصر كانت تمثل 15% من الحالات التراكمية، فقد شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسبوع الماضى.

وقالت الدكتورة ماتشيديسو مويتى، مدير منظمة الصحة العالمية ف أفريقيا: "مع تضاعف أكثر من ثلث البلدان في أفريقيا حالاتها خلال الشهر الماضى، فإن خطر كوفيد-19 من النظم الصحية الهشة في القارة يتصاعد حتى الآن تجنبت القارة الكارثة، وإذا استمرت البلدان في تعزيز تدابير الصحة العامة الرئيسية مثل الاختبار وتتبع الاتصالات وعزل الحالات، فيمكننا إبطاء انتشار الفيروس إلى مستوى يمكن التحكم فيه."

ولفت تقرير الصحة العالمية في إفريقيا إلى أنه مع استمرار انتشار  كوفيد -19، أصيب آلاف العاملين الصحيين بالمرض. يعد تجهيز العاملين الصحيين وحمايتهم أحد الركائز الأساسية لاستجابة الوباء.

تعمل منظمة الصحة العالمية على دعم البلدان في الاستجابة كوفيد-19 من خلال توفير التوجيه الفني والمعدات الطبية الحيوية ودربت عن بعد أكثر من 25000 عامل صحي. كما نظمت منظمة الصحة العالمية أكثر من 420 شحنة من المعدات الرئيسية ، بما في ذلك أكثر من 3000 مكثف للأكسجين ، و 23000 آلة اختبار تشخيصية وحوالى 4 ملايين قطعة من معدات الحماية الشخصية للعاملين في الرعاية الصحية.


الصحة العالمية

افريقيا

مصر

كورونا

كورونا فى أفريقيا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

المترو يؤمن على الركاب ضد الحوادث.. اعرف قيمة التأمين وشروط الاستفادة

المترو يؤمن على الركاب ضد الحوادث.. اعرف قيمة التأمين وشروط الاستفادة

فيديو.. الطريق لمجلس الشيوخ.. فقيه دستورى يشرح أهمية عودته وأبرز الاختصاصات

فيديو.. الطريق لمجلس الشيوخ.. فقيه دستورى يشرح أهمية عودته وأبرز الاختصاصات

حمدوك يطلب استقالة عدد من الوزراء السودانيين لتشكيل حكومة جديدة

حمدوك يطلب استقالة عدد من الوزراء السودانيين لتشكيل حكومة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة