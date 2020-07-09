"الرى": تخزين المياه بسد النهضة منفردا يخالف كل الأعراف الدولية

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى، إن الوفد المصرى بذل جهدا كبيرا فى مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع الجارى، مضيفا أن لقاءات ثنائية مع المراقبين لعرض كافة السيناريوهات حول سد النهضة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن فترات الجفاف نقطة محورية فى مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن المفاوضات وصلت إلى 45 ساعة، ولم نصل إلى أى توافق حتى الآن بشأن مفاوضات سد النهضة.

وتابع أن السودان حريصة على التواصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وآخر تقرير سيقدم للاتحاد الإفريقى يوم 13 يوليو الجارى، مضيفا أن أمان السد أحد أهم محاور النقاش فى المفاوضات الأخيرة.

وأوضح أن كميات المياه أمام السد تسربت من الانفاق نتيجة الإنشاءات، وتخزين المياه منفردا يخالف كل الأعراف الدولية.

يذكر أنه انتهت، المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي والمستمرة لليوم السابع على التوالى برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين، والتى تهدف الى التباحث حول إتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وبدأ الوزراء الإجتماع اليوم 9 يوليو بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الثلاثاء 7 يوليو والتى كانت تهدف الى محاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين.

كما استعرض الوزراء الخطاب الوارد من جنوب إفريقيا والذى يطالب الدول الثلاثة بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حده عن تقدم المفاوضات حتى الآن يُرفق مع تقرير سرد للوقائع (Factual Report) تقوم بإعداده دولة جنوب إفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم 13 يوليو الى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى.

هذا وتجدر الإشارة الى أنه حتى الآن لم يتحقق ثمة أى توافق بين الدول الثلاثة في أى من النقاط الفنية أو القانونية حيث إستمرت الخلافات بين الدول الثلاث.

توافق الوزراء على قيام كل دولة بإرسال تقريرها اليوم الى جنوب إفريقيا مع استمرار المناقشات على المستويين الفنى والقانونى حتى يوم 13 يوليو 2020، على أن يتم غداً الجمعه 10 يوليو عقد إجتماعات للجان الفنية والقانونية مره أخرى ويُعقد السبت 11 يوليو إجتماعات لكل دولة على حده مع المراقبين بينما يُعقد يوم الأحد 12 يوليو إجتماعات للساده الوزراء.