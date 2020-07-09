الرقابة على الصادرات: وقف تعليق سريان البطاقات الاستيرادية والتصديرية المنتهية 18 مارس 2050

كتب إسلام سعيد

قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وقف فترة تعليق سريان جميع البطاقات الاستيرادية والتصديرية التي انتهت اعتبارا من 18 مارس الماضي.

وخاطبت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مصلحة الجمارك بانتهاء فترة التعليق الخاصة بسريان جميع البطاقات الاستيرادية والتصديرية وسجل بطاقة احتياجات ومستلزمات الانتاج التي انتهت اعتبارا من 18 مارس الماضي.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه بدءا من الأحد 5 يوليو 2020 ، سيتم تقديم خدمة إلكترونية للمصدرين المتعاملين مع الهيئة تتعلق بإدراج بيانات شهادات المنشأ إلكترونيا ، قبل تقدم المصدرين بإصدار الشهادات من منافذ الهيئة وذلك تيسييرا عليهم فى أعمال الإصدار.

وقال اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس مجلس إدارة الهيئة إن إتاحة الخدمة الجديدة على الموقع الإلكتروني تاتي فى اطار تشجيع الصادرات المصرية وسرعة الافراج عن الرسائل المصدره للخارج بمواني الوصول، لافتاً إلى أن أعمال الإصدار الإلكترونى لشهادات المنشأ تماشيا مع السياسات التجارية العالمية للدول المبرم معها اتفاقيات تجارية دولية.

ولفت جابر، أن هذا الاجراء سوف يؤدى الى اظهار بيانات شهادات المنشأ لدى جمارك الدول المصدر اليها البضائع فى نفس وقت اعتماد الشهاده بمنافذ الهيئة المختلفة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات الى أن الخدمة الجديدة سوف تتم إتاحتها للمصدرين من خلال الموقع الإلكترونى للهيئىة سواء من الأجهزة المكتبيه أو المحمولة أو اللوحية، كما يعمل على الهواتف الذكيه بالدخول على الرابط الخاص بالخدمة.