الرئيس التونسى يحذر من سعى البعض لـ"تفجير الدولة من الداخل"الخميس، 09 يوليه 2020 08:20 م
رئيس تونس
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وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم /الخميس/، أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية الذي خصص للنظر في الوضع العام داخل البلاد وخاصة الوضع الأمني في الجنوب التونسي، بحضور الرئيس التونسي.
ولفت الرئيس التونسي إلى أن من بين المخاطر الموجودة اليوم هي محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، واستدراجها بهدف الدخول معها ومع بقية المؤسسات الأخرى في مواجهة، لافتا إلى أن المؤسستين العسكرية والأمنية نأت بنفسها عن كل الصراعات السياسية.
وشدد على أن "الوضع السياسي الراهن يحتم علينا أن نكون في مستوى المسؤولية التاريخية والحفاظ على الدولة بكل مؤسساتها والوعي بخطورة الوضع إذا ما اشتعلت نار الفتنة".