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التموين: الانتهاء من صرف 35% لمقررات شهر يوليو حتى الآن

الخميس، 09 يوليه 2020 03:00 ص
التموين: الانتهاء من صرف 35% لمقررات شهر يوليو حتى الآن صرف التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات شهر يوليو الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.

ويستقبل موقع "دعم مصر " طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظة لأخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقاً وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة فى مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع فى ميكنتها فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين للمساهمة فى تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة .

ويذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك فى إطار التحول الرقمى الشامل للدولة لافتا إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك كالنقل من محافظه لأخرى والفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقاً فى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.


التموين

مقررات شهر يوليو

اخبار مصر

اخبار اليوم

صرف التموين

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