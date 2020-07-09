التصريح بدفن جثة سيدة انتحرت أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة الشهداء

كتب ـ عبد الله محمود

أمرت نيابة الأزبكية، بالتصريح بدفن جثة سيدة، ألقت بنفسها أسفل عجلات المترو بمحطة الشهداء، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية، تفيد بسقوط سيدة أسفل عجلات المترو وتوفيت في الحال.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين إلقاء سيدة بنفسها أسفل عجلات المترو. وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، كما تم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .