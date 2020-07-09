البنك المركزى يوافق على تعيين محمد إيهاب صلاح نائبا لرئيس البنك الزراعى

كتب أحمد يعقوب

أعلن البنك المركزى المصرى موافقته على شغل محمد إيهاب صلاح الدين محمد إبراهيم منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وذلك وفقا لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1136 لسنة 2020 الصادر فى 2 يونية 2020.

وقال البنك المركزي اليوم الخميس إن ذلك جاء بالإشارة إلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنه 2018 بتشكيل مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى لمدة ثلاث سنوات الصادر فى 7 فبراير 2018، وكذا إلى كتاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخ أول مارس 2020 بترشيح محمد إيهاب صلاح الدين محمد إبراهيم نائبا لرئيس مجلس الإدارة بدلا من تامر صلاح زين العابدين جمعة.