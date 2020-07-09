اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 01:13 ص
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افتتاح مشروع دار مصر بمدينة المنيا الجديدة الأحد القادم

الخميس، 09 يوليه 2020 01:00 ص
افتتاح مشروع دار مصر بمدينة المنيا الجديدة الأحد القادم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة سيتم افتتاح مشروع دار مصر الأحد المقبل، بمدينة المنيا الجديدة، ضمن الاحتفال بـ 30 يونيو .

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المشروع يعد أحد مشروعات الإسكان المتوسط الذى يتم تنفيذه بالمدينة وواحد من المشروعات المتميزة بشكل كبير الذى توليه الدولة أهمية كبيرة ، وأضاف أن المشروع المنفذ على أرض المنيا الجديدة عبارة عن 14 عمارة سكنية وسوق تجارى ومسجد وحضانة وبتكلفة المرافق الخدمات لخدمة المواطنين  .

ولفت أن هناك مشروعا آخر سوف يتم افتتاحه فى شهر ديسمبر القادم وهو مشروع دار مصر وهو أيضا واحد من المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها بالمدن الجديدة .

وأوضح أن خطة التطوير التى تسير عليها المدن الجديدة خطة متكاملة تساهم فى زيادة الاستثمارات داخل المدينة وتساعد أيضا فى عملية الجذب للمواطنين  .

 


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