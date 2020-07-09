استمرار حملات تعقيم وتطهير المساجد فى المحافظات.. صور

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، صورًا مستحدثة لصلاة الجماعة فى عدد من المساجد بالمحافظات، تؤكد مراعاة التباعد، وتتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة بالمساجد على مستوى الجمهورية، والتي وردت إلينا من بعض المديريات الإقليمية.

وقالت الوزارة، إنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، مناشدة المصلين التعاون معها في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معًا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، ونؤكد أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

وكان الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أكد فى ببان اليوم، أن مديرية أوقاف القاهرة، انتهت من وضع علامات التباعد وتعقيم مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب ، كما أعد القطاع الديني جدول إشراف الواعظات المتميزات المعتمدات بالوزارة للإشراف على المصلى وفق الجدول الموفق، مشيرا إلى أنه يدعو جميع قاصدات المسجد الالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي وعدم اصطحاب الأطفال والوضوء بالمنزل ومراعاة علامات التباعد حرصا على سلامة الجميع و حتى نتمكن من مواصلة الفتح بإذن الله تعالى.

