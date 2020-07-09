ارتفاع حركة الطيران لـ27 ألف رحلة قبل ظهور فيروس كورونا

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، ارتفاع حركة الطائرات في شهر يناير الماضي، قبل تطبيق قرارات حظر الطيران لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد رحلات الطيران نحو 27.7 ألف رحلة، مقابل 26.2 ألف رحلة في شهر يناير من عام 2019، بزيادة بلغت نحو ألف و500 رحلة، بينما كان عدد الرحلات في ديسمبر الماضي نحو 27.1 ألف رحلة، مقابل 25.9 ألف رحلة في ديسمبر من عام 2018، بزيادة بلغت نحو ألف و200 رحلة.



حركة الطائرات في يناير

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد ركاب الطائرات في يناير الماضي ليصل إلى 3.3 مليون راكب، مقابل 2.7 مليون راكب في نفس الشهر من عام 2019، بينما كان عدد ركاب الطائرات في ديسمبر الماضي نحو 3.2 مليون راكب، مقابل 2.7 مليون راكب في نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت 500 ألف راكب.

وفي المقابل، تراجعت كمية البضائع المنقولة بالطائرات في يناير الماضي، ليصل إلى 28.8 ألف طن، مقابل 29.1 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع طفيف بلغ 300 طن.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قد أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من الأربعاء الأول من يوليو، وذلك بعد توقف دام نحو 3 شهور، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.