أمريكا تسجل أكثر من 64 ألف إصابة جديدة و991 وفاة بفيروس كورونا

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، الخميس، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، بلغ ثلاثة ملايين و47671 شخصا، بزيادة 64771 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 991 ليصل الإجمالي إلى 132056.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات، بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثامن من يوليو،مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، تحولتا لنطاق ساخنة وأصبحتا بؤرة لوباء كوفيد 19، مشيرا إلى أن الفئات الأكثر ضعفا هى الأكثر تضررا. وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أصبحت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نقاط ساخنة لـكوفيد 19 حيث أكثر الفئات ضعفاً هي الأكثر تضرراً، هناك حاجة إلى خطوات عاجلة وطويلة الأجل لمعالجة هذه الحالة الطارئة وضمان التعافى والذى أساسه المساواة".

رفضت الصين اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن حقيقة فيروس (كوفيد- 19) واتهاماته للحزب الشيوعي الصيني بأنه يعاني من مشاكل مصداقية خطيرة وتجب محاسبته.